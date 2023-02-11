Амстердам и Берлин не могут договориться о поставках голландских "Леопардов" в Украину.

Власти Нидерландов не могут получить от Германии разрешение на поставку Украине танков Leopard 2, которыми пользуется голландская армия. Об этом пишет немецкое издание Bild.

В аренде у Нидерландов находится 18 немецких танков Leopard. Власти страны заявили о планах окончательно выкупить танки у Германии и затем передать украинским военным. Однако, по словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, ФРГ не дает разрешение на передачу танков.

В то же время представители немецкого правительства, в том числе министр обороны Борис Писториус, утверждают, что не получали от Нидерландов никаких запросов по поводу танков.

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Журналисты издания попытались разобраться в происходящем и выяснили, что все арендованные Нидерландами танки сейчас проходят переоборудование и не стоят на вооружении. Поэтому передать их Украине пока невозможно.

Вместо арендованных танков армия Нидерландов сейчас использует "Леопарды", которые были "позаимствованы, но не арендованы" у Германии. Поэтому о передаче Украине этих танков речь тоже не идет.

После попыток журналистов разобраться в происходящем, власти Нидерландов пошли на попятную и заявили, что решение не передавать Украине танки, используемые голландской армией, было принято совместно двумя странами после консультаций.

Поставки танков "Леопард" в Украину

В начале января президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине 14 танков Leopard 2. Заявление прозвучало еще до того, как Германия согласилась дать на это разрешение.

25 января – после двух недель интенсивных переговоров – правительство Германии одобрило поставки немецких танков в Украину другими странами, а также обязалось передать 14 танков Leopard 2 из собственных запасов.

После этого целый ряд европейских стран анонсировали свои планы передать Украине некоторое количество имеющихся у них танков Leopard 2. По приблизительным подсчетам, Украина должна получить от стран-партнеров порядка 150-300 танков в первой волне поставок.

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