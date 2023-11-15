Еще полгода назад они не могли этого сделать.

Российские захватнические войска смогли стандартизировать процесс модернизации танков Т-62М. К такому выводу пришли в Defence Express.

Так, оккупанты опубликовали в сети снимки с тренировок на полигоне в оккупированной части Запорожской области. "Судя по всему, за последние полгода рашисты сумели сделать таки стандартизированным процесс модернизации своих архаичных танков, чтобы они начали таки соответствовать образцу Т-62М "образца 2022 года", - говорится в статье.

Отмечается, что в начале этого года танки не имели даже дополнительного бронирования, а "модернизация" ограничивалась установлениями прицелов 1пн-96мт-02. А еще в октябре заметили эти танки, защищенные импровизированными средствами - мангалами и клетками.

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Модернизация танков Т-62М: что известно

Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что вся "модернизация" этих танков была сведена к установке металлополимерных блоков и динамической защиты "Контакт-1". По его словам, это не только не усиливает бронезащиту танков, но и снижает мобильность и надежность.

Весной аналитический проект Oryx сообщил, что украинские военные на фронте уничтожили первый российский танк Т-62 образца 2022 года. Неизвестно, на каком направлении это произошло.

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