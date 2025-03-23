Россия тихо вывела танки 'Армата' с фронта, это провальный урок, - экс-консультант Пентагона

Отвод "Арматы" из Украины можно рассматривать как признание того, что эта платформа пока не готова к реальным боевым испытаниям.

Россия тихо вывела свой танк Т-14 "Армата" из Украины. Ситуация с этой боевой машиной в условиях реальной войны стала провалом для кремлевской армии, пишет военный эксперт, экс-консультант Пентагона Крис Осборн для 19FortyFive.

Российский танк Т-14 "Армата": провальный урок?

Российский танк Т-14 "Армата" долгое время считался прорывом в танкостроении, но его реальное использование на поле боя поставило под сомнение его эффективность.

По данным российского агентства ТАСС, развертывание Т-14 в Украине было кратковременным и носило экспериментальный характер, после чего его оперативно вывели с линии фронта. Это свидетельствует о том, что его боевая эффективность могла оказаться не такой высокой, как ожидали разработчики.

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Россия столкнулась с трудностями в производстве и модернизации "Арматы", которая разрабатывалась в течение длительного времени. Однако неудачная боевая эксплуатация лишь добавила новых вопросов к ее возможностям.

Одной из причин быстрого вывода танка могло быть нежелание российского руководства рисковать его технологиями в условиях активных боевых действий. Уничтожение Т-14 или его захват украинскими войсками могло бы стать серьезным ударом по имиджу этого танка. Но сам факт такого осторожного отношения порождает сомнения относительно его реальной боеспособности.

'Разрекламированные характеристики

Российская пресса активно освещала преимущества Т-14. Сообщается, что платформа быстрее и легче американского M1 Abrams, имея вес 55 тонн, что улучшает ее мобильность. Танк оснащен двигателем мощностью 1500 лошадиных сил, аналогично Abrams, но в то же время имеет меньший вес, что может обеспечивать большую скорость.

Также важным элементом является беспилотная башня, которая позволяет уменьшить экипаж и повысить выживаемость, устраняя потребность в присутствии наводчика в верхней части машины. Это подобно американской системе CROWS, которая позволяет дистанционно управлять оружием изнутри брони.

Однако заявленные характеристики не всегда подтверждаются на практике. Например, точность и эффективность тепловизионных прицелов Т-14 остается открытым вопросом. Война в Персидском заливе показала, что американские Abrams имели значительное преимущество над иракскими Т-72 благодаря лучшим сенсорам, что позволяло уничтожать противника с большего расстояния.

По данным российского источника в ГРУ, Т-14 способен видеть ночью на расстояние 5 км и 3,5 км днем, однако независимого подтверждения этих показателей нет.

Живучесть и вооружение

Относительно защиты, главный вопрос касается качества композитной брони Т-14. Если России удалось создать легкие материалы с высоким уровнем защиты, это могло бы стать технологическим прорывом. Однако традиционные более тяжелые танки, такие как Т-90 или Т-72, скорее всего, имеют более высокую живучесть, поскольку эффективные легкие композиты сложны в производстве.

По данным Popular Mechanics, Т-14 может использовать ракету 3UBK21 Sprinter, которая имеет заявленную дальность в 7 миль (примерно 11 км). Это почти вдвое больше возможностей предыдущего снаряда 9M119 Refleks, который преодолевает 5 км. Однако даже такой показатель не гарантирует преимущества на поле боя, особенно против современного украинского противотанкового оружия.

Несмотря на высокотехнологичное вооружение, Т-14 остается уязвимым для таких эффективных систем, как Javelin, Carl Gustaf, NLAW, которые продемонстрировали высокую эффективность в уничтожении российских танков.

Тактика украинских военных

Украинские войска активно используют маневренные группы, действующие в городских условиях и на сложной местности. Используя противотанковые средства, они успешно уничтожают российскую бронетехнику из засад, атакуя ее из зданий, мостов или естественных укрытий.

Российский танк Т-14 "Армата" - заявленные характеристики

По заявлениям россиян, у этих танков беспилотная башня, которая повышает выживаемость экипажа. Кроме того, танк якобы оснащен усовершенствованной композитной броней и реактивной броней.

Также сообщалось, что T-14 усилен системой активной защиты Afghanit, предназначенной для обнаружения и нейтрализации входящих угроз, таких как противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и реактивные гранаты (РПГ).

Еще утверждалось, что T-14 оснащен дизельным двигателем мощностью 1500 лошадиных сил. Танк предположительно может развивать скорость до 75-80 км/ч и имеет запас хода около 500 километров на одном баке топлива.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что Россия за все годы изготовила лишь около 20 танков Т-14 "Армата".

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