Противотанковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и смену позиций.

Артиллерийские и танковые резервы, выполняющие боевые задачи на границе с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступления условного противника.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования объединенных сил ВС Украины в Facebook.

"Во время разведки были определены главные огневые силы противника. С целью противодействия в бой введены танковый резерв и противотанковая артиллерия", – объяснил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Противотанковая батарея 100-миллиметровых орудий МТ-12 "Рапира" быстро заняла огневые позиции и приступила к уничтожению целей.

Также противотанковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и смену позиций, установку дымовой завесы и маскировку техники, выход на рубеж и уничтожение противника.

"Танковые и артиллерийские подразделения тренируются в условиях приближенных к боевым. На первый взгляд, может показаться, что сценарий учений очень привычен тем, что военнослужащие отрабатывают алгоритм действий регулярно. Однако каждый раз в значительной мере меняются цели и тактический фон, предоставляются новые вводные, углубляются и совершенствуются навыки ведения боя в личном составе", – подчеркнул Наєв.

Стягивание российских войск к границам с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крыму через Крымский мост.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Яна Ставская