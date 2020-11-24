В США подчеркнули, что заявление РФ не соответствует действительности.

Россияне остановили американский эсминец ВМС США John McCain в заливе Петра Великого якобы из-за нарушения границ. В свою очередь, США обвинили РФ в посягательстве на нейтральные воды Японского моря.

Об этом сообщает ТАСС и говорится в заявлении пресс-службы 7-го флота США.

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В Минобороны России утверждают, что угрожали американцам тараном, если те не покинут территорию.

В США пояснили, что указанная морская операция призвана защитить права и свободу на законное пользование морем, признанными международным правом, и оспаривает чрезмерные морские претензии России.

В 1984 году Советский Союз объявил систему прямых базовых линий вдоль побережья, включив 106 миль залива Петра Великого в свои "внутренние вод", что противоречит международному праву. Россия продолжила посягательство СССР.

"Проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальными водами России и что Соединенные Штаты не согласны с утверждением России, что Петр Великий является "исторической бухтой", – говорится в заявлении.

Также в флоте отметили, что США будут "летать, плавать и работать везде, где это разрешено международным правом, независимо от места нахождения чрезмерных морских претензий и действующих событий".

В США подчеркнули, что заявление РФ не соответствует действительности: эсминца не "выгоняли", он провел указанную спецоперацию в соответствии с международным правом.

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Автор: Яна Ставская