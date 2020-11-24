Сандийские национальные лаборатории и Лос-Аламосская национальная лаборатория совместно с ВВС США завершили испытания истребителя F-35A Lightning II сбросом неснаряженной термоядерной бомбы B61-12.
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В частности, был произведен сброс боеприпаса без боевой части на сверхзвуковой скорости полета, сообщает N+1.
Как сообщается, испытания сбросом B61-12 на сверхзвуковой скорости полета состоялись еще 25 августа 2020 года, однако об их проведении Сандийские национальные лаборатории сообщили только сейчас.
Сброс боеприпаса был произведен с высоты 3,2 тысячи метров. Все бортовые системы авиационной бомбы были задействованы. На бомбе термоядерную боевую часть заменили массо-габаритным макетом.
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