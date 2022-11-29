Ранее Словакия передала Украине артиллерийские установки "Zuzana-2".

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что его государство передало Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1.

"Рад подтвердить, что 30 словацких БМП-1 были переданы Украине на основании соглашения с Германией", - написал он в Twitter.

Надь поблагодарил министра обороны Германии Кристин Ламбрехт за сотрудничество.

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БМП-1 - что известно

Это первая серийная боевая бронированная гусеничная машина советского производства, которая способна плавать. Она предназначена для перевозки военных мотострелковых подразделений на поле боя, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.

Она может перевозить до 8 человек личного состава и трех членов экипажа. Основным оружием БМП-1 является 73-мм автоматическая артиллерийская пушка 2А28 "Гром", которая предназначена для уничтожения танков, САУ и другой бронированной техники врага.

Оружие для Украины в Словакии

Как сообщал УНИАН, 9 октября министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил о передаче Украине двух самоходных артиллерийских установок Zuzana-2. Глава Минобороны Украины Алексей Резников отметил, что две новые гаубицы уже приобщаются к битве за будущий мир в Европе.

В начале июля Словакия и Украина договорились о поставках восьми гаубиц Zuzana-2 калибра 155-мм. В августе первые четыре САУ "Zuzana-2" прибыли в Украину. Ранее в июне стало известно, что Словакия отложила передачу гаубиц своей армии, чтобы скорее отправить их на фронт в Украину.

В начале октября Ярослав Надь и министр обороны Дании Мортен Бьодсков сообщили, что Дания, Норвегия и Германия заплатят Словакии за производство САУ Zuzana-2 для Украины. Издание Reuters со ссылкой на Министерство обороны Германии сообщало, что речь идет о 16 САУ Zuzana-2, поставки которых ожидаются в следующем году.

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