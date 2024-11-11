Ранее СМИ сообщали, что Франция может передать Киеву до 20 таких самолетов.

Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F. Об этом со ссылкой на депутата французского парламента Франка Джилетти сообщает opex360.

"Шесть Mirage 2000-5F в состав Вооруженных сил Украины вместе с полным пакетом поддержки", - приводит агентство заявление государственного деятеля. По его словам, возможности по передаче Украине этих самолетов ограничены, в частности, темпами поставок Франции новых истребителей типа Dassault Rafale.

Сейчас Воздушно-космические силы Франции имеют лишь около сотни таких машин, что считается недостаточным. По мнению экспертов, поставки Украине "Миражей" могут сказываться на боеготовности французских ВКС.

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Отметим, что на конец декабря прошлого года в Воздушно-космических силах Франции оставалось всего 27 самолетов типа Mirage 2000-5F. С учетом планов по передаче "Миражей" для нужд ВСУ, на 2030-й ВКС Франции будут иметь в целом около 185 боевых самолетов различных типов.

Передача Украине "Миражей"

Стоит отметить, что это не первый случай, когда цифры по Mirage 2000-5F "скачут". Например, в октябре сообщалось о передаче Украине в 2025 году "до 20 самолетов Mirage 2000".

Впрочем, позже специалисты пришли к выводу, что в реальности Киеву могут передать менее 12 таких самолетов.

В конце октября была представлена первая конкретика - как тогда сообщалось, первая партия, которую Украина получит в начале 2025 года, будет состоять из трех истребителей.

Тогда же СМИ писали, что они смогут использовать самое современное европейское вооружение, а именно - крылатые ракеты SCALP и бомбы Armement air-sol modulaire (AASM, A2SM или HAMMER).

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