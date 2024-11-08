Украина в начале 2025 года может получить первые истребители Mirage, которые обладают тем, что и необходимо ВСУ.

Новые истребители Mirage, обещанные Францией Украине, будут еще одной боевой платформой, способной запускать западные ракеты Storm Shadow, с помощью которых уже уничтожается целый ряд целей, включая российские заводы, топливные склады и склады боеприпасов, пишет Business Insider.

Сообщается, что американские истребители F-16, которые были переданы Украине, не приспособлены к ракетам Storm Shadow, поэтому для их запуска используются самолеты советской разработки Су-24. Поставка французских Mirage 2000 даст Украине еще один самолет, способный запускать их. СМИ, со ссылкой на министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорнюхаса, заявляет, что Украина может получить французские истребители Mirage 2000 уже в первой половине 2025 года. Однако количество неизвестно, хотя некоторые издания заявляют, что вначале будет передано три борта.

Специалист по военной авиации из Королевского аэронавтического общества Великобритании Тим Робинсон рассказал изданию, что Украине выгодно получить больше самолетов, способных запускать эти ракеты.

Видео дня

Ракеты Storm Shadow - подробности

Эти крылатые ракеты воздушного базирования были разработаны совместно Великобританией и Францией и произведены многонациональной европейской оборонной компанией MBDA. Их дальность составляет около 250 километров, а стоимость одной единицы — около 1 миллиона долларов, говорится в материале.

Другие новости о поставке Украине вооружения

Ранее УНИАН сообщал, что Украина протестирует эстонские ракеты для сбивания беспилотников. "Наша цель - помочь Украине выиграть эту войну. Для этого предлагаем образец новой недорогой ракеты для сбивания воздушных целей, в первую очередь БПЛА", - сказал исполнительный директор Frankenburg Technology Кусти Салм.

Кроме того, Франция начала поставки Украине 100 дронов-камикадзе собственного производства. Эти БПЛА могут летать около 45 минут в поисках неподвижных целей.

Вас также могут заинтересовать новости: