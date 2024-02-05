России придется резко наращивать свои мощности, на что уйдет значительное время.

Оборонная промышленность РФ, вероятно, не сможет полностью обеспечить техникой и вооружением новые резервы, несмотря на способность оккупационной армии поддерживать нынешний темп операций и усилия по расширению российской "оборонки".

Как сообщается в отчете ISW, российское командование склонно ошибочно рассматривать резервную составляющую как "бездонную бочку". При этом их промышленность способна производить около 250-300 "новых и основательно модернизированных" танков ежегодно. При этом заводы страны-агрессорки могут ремонтировать и ставить на ход не более 250-300 танков после длительного хранения, или после повреждений в боях.

Как отмечается, даже с учетом высших оценок российская "оборонка" вряд ли сможет обеспечить техникой более масштабную мобилизацию. Из-за этого ВПК РФ придется резко наращивать свои мощности для поддержки более крупных наступательных операций, на что понадобится значительное время.

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По мнению аналитиков, Россия сможет расширить свою техническую базу и накопить ресурсы, если сохранит инициативу на всем театре военных действий в течение 2024 года, хотя вряд ли в такой степени, чтобы обеспечить большие массы мобилизованных резервистов, или призывников.

Российский ВПК - последние новости

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, на что сейчас способен российский военно-промышленный комплекс и как на него влияют санкции. Они в этом случае работают и создают дополнительные сложности. И по современной оптике, электронике, схеме, микрочипам – это то, с нехваткой чего сталкивается враг.

Из-за войны против Украины модернизация российской армии была отброшена на 18 лет назад, заявил заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки на заседании Совета Безопасности ООН. Теперь российская оборонная промышленность разбирает холодильники на запчасти и заказывает оружие у КНДР.

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