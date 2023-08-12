Атака происходила с юго-восточного направления.

Ночью 12 августа российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления пятью ударными БПЛА Shahed-136/131.

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил. "Три" шахеда "уничтожены противовоздушной обороной в пределах Запорожской области", - уточняется в сообщении.

Ситуация в Запорожской области

За минувшие сутки враг нанес 67 ударов по 28 населенным пунктам Запорожской области. По данным главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, зафиксированы 54 артобстрела по территории ряда населенных пунктов.

Видео дня

"Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов, сельскохозяйственной техники и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала", - сообщил он.

Атаки дронов на Украину

В последние дни оккупанты активно применяют дроны для атак по Украине. 11 августа спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что в последнее время российские оккупанты используют больше ударных дронов, но ВСУ противодействуют им.

"Они в последние месяцы стали использовать больше дронов. В первую очередь, ударных. Но каждое действие вызывает противодействие. Силы обороны мощно работали все эти месяцы над этим. Каждый день это один из ключевых вопросов, которое рассматривает командование на всех совещаниях", - сказал Череватый.

Вас также могут заинтересовать новости: