Во время испытаний двигателю будет подаваться неразбавленное биотопливо, которое, по оценке разработчика, позволяет сократить выбросы углекислого газа по меньшей мере на 75 процентов по сравнению с обычным авиакеросином.

Британская компания Rolls-Royce проведет первые стендовые испытания авиационного двигателя UltraFan работой на биотопливе.

Во время испытаний двигателю будет подаваться неразбавленное биотопливо, которое, по оценке разработчика, позволяет сократить выбросы углекислого газа по меньшей мере на 75 процентов по сравнению с обычным авиакеросином, сообщает компания.

Зачем разработка двигателей на биотопливе

Сегодня авиакомпании и разработчики авиационной техники вынуждены искать способы уменьшить количество выбросов вредных веществ. В частности, авиакомпании, принявшие рекомендации Международной организации гражданской авиации, должны поддерживать уровень выбросов углекислого газа не выше уровня 2020 года. Кроме того, авиаперевозчикам к 2050 году необходимо сократить объемы выбросов вредных веществ на 50 процентов по сравнению с уровнем 2005 года.

Считается, что благодаря переходу авиации на биотопливо, можно будет существенно снизить объемы выбросов углекислого газа, одного из основных факторов глобального изменения климата.

Авиационный двигатель UltraFan: особенности его работы на биотопливе

Для испытаний авиационного двигателя UltraFan будет использоваться авиационное биотопливо, изготовленное американской компанией World Energy. Целью испытаний станет подтверждение работоспособности перспективной авиационной установки на неразбавленном биотопливе. Другие подробности предстоящих испытаний двигателя пока не раскрываются.

Согласно проекту, двигатель UltraFan с ультравысокой степенью двухконтурности будет потреблять по меньшей мере на 25 процентов меньше топлива, чем авиационные установки семейства Trent, устанавливаемые на современные самолеты. Степень двухконтурности силовой установки составит 15:1. Газогенератор двигателя UltraFan будет обеспечивать степень сжатия 70:1.

Отличительной чертой UltraFan станет полное отсутствие турбины низкого давления, хотя в целом конструкция будет допускать ее установку, если заказчику потребуется привод дополнительных навесных агрегатов. Кроме того, силовая установка получит полностью композиционный вентилятор с изменяемым шагом.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора