Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время Украина будет иметь более подробную информацию об этих дронах-камикадзе.

Россия, вероятно, могла получить ограниченное количество иранских реактивных БПЛА Shahed 238.

Об этом рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо. По его прогнозу, уже в ближайшее время Украина будет иметь более подробную информацию об этом дроне-камикадзе.

"Первая информация о реактивном Shahed появилась в ноябре. В декабре мы этот образец по фото уже анализировали. Поэтому можно предположить, что определенную ограниченную партию таких БПЛА Россия могла получить. Я думаю, что через несколько дней у нас будет более подробная информация об этом БПЛА. Поскольку, сегодня все эксперты оперируют только обломками реактивного дрона Shahed 238", - отметил Згурец.

По его словам, известны основные тактико-технические характеристики Shahed 238. Этот реактивный БПЛА имеет меньшие габариты, чем его предшественник. С реактивным двигателем этот БПЛА может действительно может развивать скорость от 400 до 600 км в час. Боевая часть Shahed 238 не менялась - в пределах 40 кг. Поэтому в первую очередь риск заключается в том, что такую цель, которая является более быстрой, придется сбивать с помощью ПЗРК и других систем, а не пулеметных групп.

Дрон "Shahed-238" - что известно

В ноябре 2023 года новый БПЛА"Shahed-238" представили на выставке Корпуса стражей исламской революции. Отмечалось, что он более быстрый по сравнению с предыдущими моделями дронов, а также имеет черную окраску.

В украинских Воздушных силах отмечали, что такой дрон станет более сложной для обнаружения целью из-за реактивного двигателя, "разного радиолокационного наведения" и черного цвета.

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