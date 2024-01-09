РФ могла получить партию реактивных "шахедов" / скриншот

Россия, вероятно, могла получить ограниченное количество иранских реактивных БПЛА Shahed 238.

Об этом рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо. По его прогнозу, уже в ближайшее время Украина будет иметь более подробную информацию об этом дроне-камикадзе.

"Первая информация о реактивном Shahed появилась в ноябре. В декабре мы этот образец по фото уже анализировали. Поэтому можно предположить, что определенную ограниченную партию таких БПЛА Россия могла получить. Я думаю, что через несколько дней у нас будет более подробная информация об этом БПЛА. Поскольку, сегодня все эксперты оперируют только обломками реактивного дрона Shahed 238", - отметил Згурец.

По его словам, известны основные тактико-технические характеристики Shahed 238. Этот реактивный БПЛА имеет меньшие габариты, чем его предшественник. С реактивным двигателем этот БПЛА может действительно может развивать скорость от 400 до 600 км в час. Боевая часть Shahed 238 не менялась - в пределах 40 кг. Поэтому в первую очередь риск заключается в том, что такую цель, которая является более быстрой, придется сбивать с помощью ПЗРК и других систем, а не пулеметных групп.

Читайте также:
В Испании взялись за создание оружия, которое крайне необходимо Украине еще вчера
В Испании взялись за создание оружия, которое крайне необходимо Украине "еще вчера"
Берлин снял запрет на поставку истребителей Саудитам: Украине не даст ни одного самолета
Берлин снял запрет на поставку истребителей Саудитам: Украине не даст ни одного самолета
РЭБ и наземные беспилотные платформы: названы новые приоритеты украинского ВПК на этот год
РЭБ и наземные беспилотные платформы: названы новые приоритеты украинского ВПК на этот год
Зеленский: Европа нуждается в совместном производстве оружия
Зеленский: Европа нуждается в совместном производстве оружия
Россия перебросила в Севастополь новейший десантный корабль
Россия перебросила в Севастополь новейший десантный корабль
Немецкие политики призывают дать Украине ракеты Taurus для ударов по территории РФ
Немецкие политики призывают дать Украине ракеты Taurus для ударов по территории РФ
Завершены испытания нового ПТРК Штурм-СМ: как он усилит ВСУ на поле боя
Завершены испытания нового ПТРК "Штурм-СМ": как он усилит ВСУ на поле боя

Дрон "Shahed-238" - что известно

В ноябре 2023 года новый БПЛА"Shahed-238" представили на выставке Корпуса стражей исламской революции. Отмечалось, что он более быстрый по сравнению с предыдущими моделями дронов, а также имеет черную окраску.

В украинских Воздушных силах отмечали, что такой дрон станет более сложной для обнаружения целью из-за реактивного двигателя, "разного радиолокационного наведения" и черного цвета.

Вас также могут заинтересовать новости: