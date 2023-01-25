Резников подчеркнул, что Украина имеет полное доверие и сильную поддержку Соединенных Штатов.

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Примечательно, что разговор состоялся накануне выступления Джо Байдена в Белом доме.

В своем Twitter по результатам разговора с Остином Резников анонсировал "больше хороших новостей".

"Имел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Джеймсом Остином. Обсудили результаты "Рамштайн-8", дальнейшее усиление украинской армии, включая поставку танков и техническое обслуживание нового вооружения. Вскоре будет объявлено больше хороших новостей", - написал он.

Резников подчеркнул, что Украина имеет полное доверие и сильную поддержку Соединенных Штатов.

В 19:00 по киевскому времени Джо Байден выступит в Белом доме относительно продолжения поддержки Украины Соединенными Штатами. Американские СМИ ожидают объявления передачи ВСУ основных боевых танков США Abrams.

Также известно, что пакет размером в 400 миллионов долларов, вероятно, будет содержать 31 Abrams. Передачу танков, которую еще до недавнего времени Пентагон отрицал, накануне подтвердили в Белом доме.

У Байдена тогда отметили, что танки будут закуплены в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), это означает, что их возьмут не из запасов Пентагона.

Передача Abrams состоится на фоне положительного решения Германии относительно Leopard для Украины.

Танки Abrams - характеристики

Это основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также Вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Abrams в настоящее время является одним из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 т.

Abrams положил начало использованию целого ряда новаторских решений, включая компьютерную систему управления огнем и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей.

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