Указывается, что самолеты оснащены системой разведки AN/ASQ-239 Barracuda ELINT, которая имеет дальность действия 926 км.

Американские истребители F-35 не обязательно должны летать над Украиной, чтобы обнаруживать на ее территории российские цели, пишет Defenseandaviation.info, опровергая появившуюся в СМИ информацию об обратном.

"Что касается воздушных целей, то радар Northrop Grumman Electronic Systems AN/APG-81 AESA F-35 имеет дальность действия 370 км. Это означает, что F-35, пролетающий над Польшей, может обнаружить российские самолеты, пролетающие над большей частью приграничной территории между Беларусью и Украиной", - пишет издание.

Кроме того, указывается, что на F-35 установлена система AN/ASQ-239 Barracuda ELINT (электронная разведка), которая имеет дальность действия 926 км.

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"Эта система используется для обнаружения как наземных, так и воздушных угроз. То есть F-35, пролетающий над Польшей, может обнаружить российские цели вблизи Харькова, города в 415 км к востоку от Киева. Точно так же с помощью той же системы ELINT пролетающий над Румынией F-35 мог бы охватить весь оккупированный Россией Крымский полуостров, а его обнаружения могли бы выйти за пределы Мариуполя", - говорится в публикации.

F-35 участвуют в миссиях для Украины - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что американские F-35 активно участвуют в миссиях над территорией Украины:

"В ходе недавних действий Соединенные Штаты мобилизовали свои F-35 для выявления размещения российских зенитно-ракетных систем на территории Украины. Собранные разведданные впоследствии распространяются в странах НАТО".

О подобном случае использования F-35 в поддержку Украины сообщалось в апреле прошлого года.

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