Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракет собственного производства в Украине будет больше: ракетная программа получила дополнительное финансирование. И в последнее время Силы обороны Украины действительно чаще начали наносить удары по военным объектам россиян собственными ракетами, в частности речь о "Нептуне".

В целом, вопрос производства ракет в условиях войны (да и вообще) нужно разделить на части.

Первая - это изготовление корпуса. В Украине изготовление корпуса было налажено - я не буду говорить где и кем - с помощью форм, которые остались после развала Советского союза.

Вторая составляющая - это двигатели. Они производятся на государственном предприятии Ивченко-Прогресс.

И третья составляющая - это головки самонаведения.

Можно ли масштабировать этот процесс? Каким-то образом это уже произошло, если смотреть на сообщения российских медиа. Последние время от времени сообщают об обломках украинских ракет ["Нептун"]. Однако я не могу представить масштаб.

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То есть, в целом, если говорить о масштабировании производства украинских ракет, нужно говорить о производстве трех составляющих (когда речь о "Нептунах", то даже четырех, ведь у них есть дополнительный двигатель для запуска).

Вопрос корпуса - небольшая проблема. Теоретически, если вместо одного станка с числовым программным управлением (ЧПУ), который используется для изготовления корпусов ракет, поставить два, то будет возможность изготавливать вместо одного корпуса - два. Этот вопрос можно решить с помощью западных союзников: "два-три" станка они точно могут нам поставить.

Следующий вопрос - производство головок самонаведения. Учитывая то, сколько, например, "Стугн" шло на вооружение Сил обороны и на экспорт, оно до 2022 года было довольно мощным. Головки самонаведения у нас от КБ "Луч" и не секрет, что россияне пытаются уничтожить это предприятие. В этом смысле неудивительно, что в таких условиях никто публично не скажет, насколько реально уничтожена нужная инфраструктура и насколько можно увеличить производство.

И третий вопрос - вопрос двигателей. Могут ли с ними помочь союзники? Нет. Ведь двигатели для украинских ракет были разработаны еще во времена СССР. Западные и советские стандарты - абсолютно разные, с разными принципами создания, с другими креплениями...

То есть, если начинать переделывать ракету под какой-то французский или другой двигатель, это потребует больших затрат, в том числе времени. Ведь, если смотреть на испытания на уровне того же "Нептуна", на это понадобилось четыре года.

Да и вообще я не вижу, чтобы наши западные союзники были готовы рьяно помогать разрабатывать нам собственную ракетную программу.

Так что если мы говорим о наращивании объемов производства ракет, в частности "Нептунов", мы в любом случае упираемся в двигатели. Поэтому пока интенсивность горячих подарков для россиян "Нептунами" будет оставаться примерно на плюс-минус нынешнем уровне.

Михаил Жирохов, военный эксперт, историк