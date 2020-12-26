Соответствующий проект закона уже подан в парламент.

Украинским призывникам могут разрешить прохождение срочной службы не в армии, а в батальонах территориальной обороны без отрыва от места постоянного проживания.

С такой инициативой выступает заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, о чем он рассказал в интервью НВ.

Он подчеркнул, что подобные изменения следует закрепить в проекте закона "О территориальной обороне", соавтором которого он является. Документ 16 декабря подали в Верховную Раду.

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"Сейчас использование срочной службы в вооруженных силах это в большинстве случаев служба рабов, которых используют не по назначению, а как подразделение обеспечения. К сожалению, ситуация такова. Это зависит, конечно, от командиров. Некоторые командиры заинтересованы, а некоторые не заинтересованы: а, убирайте территорию, ходите в наряды, но не учитесь как военные специалисты", - сказал Кривонос.

Он уточнил, что предлагает заменить такую службу другим - в батальонах территориальной обороны без отрыва от дома и работы, проходить подготовку в выходные дни.

Законопроектом также предусмотрено право держать дома оружие мужчинам, которые прошли соответствующую военную подготовку и служат в батальонах территориальной обороны.

"Наш законопроект предлагает разрешить иметь оружие обученному проверенному и подготовленному личному составу территориальной обороны для хранения дома. И это нормальная позиция. Потому что эти люди проверены, подготовлены, оружие хранится в сейфах, под сигнализацией, в соответствии с требованиями действующего законодательства", - добавил он.

Ранее стало известно, что в СНБО предлагают вывести войска территориальной обороны в отдельный род войск.

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Автор: Юрий Годован