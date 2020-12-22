Межведомственная рабочая группа при СНБО разработала и подала на рассмотрение в офис президента два альтернативных законопроекта по развитию системы территориальной обороны.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины предлагают вывести войска территориальной обороны в отдельный род войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на пресс-конференции, посвященной обсуждению состояния теробороны и имеющихся проектов по ее развитию.

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По словам командующего войсками территориальной обороны Вооруженных сил Украины, генерал-майора Анатолия Баргилевича, сейчас командование теробороны, то есть его военная составляющая, существует в структуре сухопутных войск.

Кроме того, параллельно существует гражданско-военная составляющая, которая разворачивается при введении военного положения - это штабы зон территориальной обороны (одна зона на область во главе с председателем облгосадминистрации) и штабы районов территориальной обороны (в каждом районе одна зона во главе с председателем райгосадминистрации), которые будут возглавлять военные комиссариаты.

Баргилевич отметил, что в настоящее время существуют региональные и добровольческие подразделения, которые работают отдельно от ВСУ и не подчиняются им.

Он также назвал основные проблемные вопросы в этой сфере. В частности, это несовершенная нормативно-правовая база, прежде всего касающаяся подготовки и выполнения задач территориальной обороны.

"Существования только одного указа президента как общегосударственного акта о территориальной обороне, а также ряда ведомственных документов, которые есть в вооруженных силах Минобороны, недостаточно для того, чтобы развивать дальше эту модель, - пояснил командующий войсками территориальной обороны.

Среди проблем он отметил также отсутствие достаточного количества фондов для размещения воинских частей и подразделений территориальной обороны в пределах областных админединиц; отсутствие единой системы подготовки граждан к обороне государства; отсутствие законодательных норм привлечения общественных объединений и организаций к выполнению мероприятий территориальной обороны; неурегулированность нормативными документами четкого распределения финансового обеспечения между Минобороны и органами госвласти; низкая обеспеченность подразделений территориальной обороны вооружением, техникой, материально-техническими средствами, в том числе средствами связи; отсутствие действенных мотивационных факторов к прохождению службы в воинских частях территориальной обороны, в том числе и в территориальном резерве.

Как рассказал первый заместитель секретаря СНБО, генерал-полковник Михаил Коваль, президент определил основные задачи и сроки, в которые необходимо разработать соответствующую нормативно-правовую базу, - до 29 декабря проекты законов должны быть внесены в парламент.

Коваль сообщил, что в возглавляемую им межведомственную рабочую группу вошли специалисты многих структур, которые уже разработали два альтернативных законопроекта о развитии системы территориальной обороны, они сейчас находятся на рассмотрении в Офисе президента, а затем один из них будет подан в парламент как президентский.

Кроме того, по его словам, в Верховную Раду внесен еще один законопроект, имеющий, впрочем, определенные недостатки, которые будут исправлены в вышеупомянутых проектах законов, представленных в ОП.

Аналитик, член Совета волонтеров при Минобороны и советник командующего Силами спецопераций ВСУ Денис Поданчук рассказал о вариантах законопроектов, поданных в Офис главы государства.

Согласно первому из них, структурно управление теробороны останется таким, как есть сейчас в системе сухопутных войск, а позже, когда получит возможности, будет выделено в отдельный род войск.

Однако, по мнению эксперта, это приведет к значительным затратам времени и средств, поэтому более правильным он считает второй вариант проекта закона, которым предлагается выделить территориальную оборону в отдельный род войск уже сейчас.

Он подчеркнул, что это также позволит территориальной обороне иметь отдельное финансирование и развивать свои собственные системы управления, логистики и подготовки.

Поданчук отметил, что в обоих законопроектах их разработчики избегают термина "административно-полицейский режим", поскольку, по их мнению, он вызывает ассоциации с диктаторскими режимами.

Кроме того, в обоих законопроектах в задачи территориальной обороны добавили ведение киберборьбы с угрозами информационного характера и выполнение задач по отдельным направлениям на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

Они также предусматривают, что члены боевых подразделений добровольческих отрядов территориальных громад могут получить возможность хранить оружие дома.

"Для определенных законодательством задач территориальной обороны членам боевых подразделений территориальных громад в той местности, где введен план теробороны, по отдельным решениям главнокомандующего Вооруженных сил может предоставляться право на хранение индивидуального оружия и боеприпасов к нему в местах проживания", - зачитал аналитик фрагмент из проекта закона.

Кроме того, по его словам, в этих двух законопроектах разработан соответствующий механизм подбора кадров в боевые подразделения добровольческих отрядов территориальных громад.

Так, их членами могут быть добровольцы, которые уже прошли военную службу в ВСУ или в других составляющих секторах безопасности и обороны, прошли профессиональный и психологический отбор, соответствуют требованиям, установленным положением о добровольческих отрядах территориальных громад, подписали контракт резервиста территориального резерва, прошли соответствующую подготовку и имеют теоретические и практические навыки в выполнении задач, возложенных на соответствующие подразделения или отряды тергромад, а также состоят на учете в местном органе военного управления ВСУ.

Поданчук пояснил, что члены таких отрядов могут использовать огнестрельное оружие, поэтому к их подбору относятся так тщательно.

Как уточнил первый заместитель секретаря СНБО Коваль, в небоевые подразделения добровольческих отрядов территориальных громад могут принимать лиц от 16 лет и до любого возраста.

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Автор: Антонина Доломанжи