Ракета может поражать цели с погрешностью до 30 метров на расстоянии 2000 км и ее можно подготовить к пуску менее чем за 15 минут.

Иран утвеждает, что представленная в четверг новая баллистическая ракета с дальностью две тысячи километров обладает уникальными характеристиками и способна преодолеть любую систему противоракетной обороны.

Как сообщает информационное агентство Fars, заместитель министра обороны Ирана генерал Мехди Фарахи заявил, что ракета является большим прорывом в ракетной области и рассказал о ее особенностях.

Он в частности отметил, что ракета может поражать цели с погрешностью до 30 метров на расстоянии две тысячи километров, добавив, что ее можно подготовить к пуску менее чем за 15 минут.

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"Интервал между пуском ракеты и нанесением удара составляет около 12 минут", — добавил замминистра обороны Ирана, подчеркнув, что противодействие ракете является практически невыполнимой задачей для любой противоракетной обороны.

Новые разработки Ирана

Несколько дней назад Иран сообщил об успешном запуске новой баллистической ракеты с дальностью до 2 тысяч километров. По утверждению Ирана, ракета способна достичь баз Израиля и США в регионе.

США признали, что введенные против Ирана санкции оказались не настолько эффективными, что позволило этой стране производить оружие для собственных потребностей, а также предоставлять военную помощь России.

Израиль сегодня провел испытания новой системы защиты - морского "Железного купола", который будет охранять стратегическую инфраструктуру, такую как газовые установки, и защищать коммерческие морские пути.

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