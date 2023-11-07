В последние дни все больше можно услышать о необходимости усилить в Украине ПВО. В интервью Die Welt министр МИД Алексей Кулеба отметил, что "мы закроем глаза, если не получим [ракеты] Taurus, но получим системы ПВО". МИД Германии, в свою очередь, сообщили, что создание щита ПВО для Украины будет обсуждаться на встрече стран G7 в Токио, которая происходит именно сейчас. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что для защиты украинцев зимой Украина может даже арендовать системы ПВО. Это, мол, позволит максимально увеличить количество таких систем, ведь Украина в них очень нуждается.

Зима ожидается сложной. Россия наверняка накапливает силы, десятками производство новых ракет и модернизация старых. Поэтому ничего удивительного в желании Украины защититься – нет.

Кроме средств ПВО, которые Украина уже получила, мы разрабатываем различные гибридные варианты. Например, когда на старые советские установки ставятся новые американские ракеты. Также слышал об идеях переработки определенных ракет других типов на ракеты противовоздушной обороны... Однако нельзя отвергать и идею взять определенные системы ПВО в аренду.

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Аренда военного оборудования существует как практика. Могу ошибиться, но, кажется, случаи аренды ценных вооруженных систем были в том числе и в рамках НАТО. Не помню, кто кому, но слышал об аренде Patriot в Европе. Мы также помним пример аренды шведских самолетов Gripen странами Восточной Европы... Поэтому идея аренды систем ПВО появилась не на пустом месте, это нормальная практика (по истечении срока аренды, арендованное оборудование возвращается).

Украине нужно закрывать все небо. Такого нет ни в одной стране

В целом эта идея может позволить получить Украине максимальное количество систем ПВО на эту зиму. И это было бы чрезвычайно полезно, ведь Украине нужно закрывать все небо. Такого нет ни в одной стране. Имею в виду, что ни одна страна не имеет полностью защищенного неба: обычно защищаются основные прогнозируемые направления ударов, защищаются основные объекты. Но когда есть потребность всю страну защищать, поскольку удары могут быть куда угодно, и никто не знает куда, здесь мы уникальны…

Насколько идея реалистична, сказать трудно. У меня нет информации, происходили ли предыдущие разговоры по этому поводу, с кем именно, какие резервы есть у наших партнеров. Но если даже один комплекс Patriot или Samp-t удастся получить, уже будет хорошо.

Что касается цены, то этот вопрос, думаю, решается индивидуально. Ведь как такового рынка аренды вооружения нет. Кроме того, думаю, речь идет не столько о цене, как о механизме, который позволит нашим партнерам предоставить необходимые Украине системы ПВО таким образом. Дело в том, что из-за различных политических и экономических факторов, некоторые партнеры Украины не могут предоставить нам нужное вооружение в качестве помощи. Но если это произойдет как аренда, в этом не будет ничего удивительного. Более того, идея не в том, сколько это стоит, а в том, чтобы максимально, насколько это возможно, увеличить количество систем ПВО в Украине в преддверии тяжелой зимы.

Алексей Ижак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований (НИСД)