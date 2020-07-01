Forbes: Корабль из Украины служит во флоте ВМС США

Огромное транспортное судно было построено в Николаеве и долгое время было собственностью транспортной компании из Одессы, прежде чем попало в руки американских военных.

Как правило, суда Военно-морских сил Америки строят американские верфи. Но существует одно заметное исключение. Транспортное командование Вооруженных сил США недавно на своей странице в Twitter опубликовало фото судна, которое родом из Украины и сейчас служит в американском военном флоте.

Как пишет Forbes, публикация фото была частью инициативы "Узнай о флоте", цель которой заключается в популяризации малоизвестных кораблей ВМС. И корабль "Капрал Рой Вит" заслуживает на внимание. У этого судна уникальная история. Ведь время и место его постройки сделали так, что "Капрал Рой Вит" сначала был "по другую сторону от баррикад" Холодной войны - в СССР.

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Forbes пишет, что Морская служба США среди многих невоспетых героев зарубежных операций своей страны. Однако, она вместе со своим флотом морских перевозок играет ключевую роль, доставляя до поля битвы войска и танки. "Капрал Рой Вит" - один из 17 тяжеловесных судов Командования морских перевозок США.

Корабль был построен в 1987 году на "Черноморском судостроительном заводе" в Николаеве на территории Украины. На то время это был СССР. Судно было четвертым и последним грузовым кораблем класса "Проект 1609 Капитан Смирнов". По советским определениям, это был "атлантический" класс кораблей, что указывало на их способность преодолевать большие дистанции в суровых водах.

Судно было спущено на воду в августе 1989 года под названием "Владимир Васляев", после чего вошло в состав флота компании "Черноморское морское пароходство". В 1980-х годах она была крупнейшей транспортной компанией в мире. В 1991 году СССР распался. Прошло несколько лет, прежде чем ВМС США приобрели корабль на коммерческом рынке. Это произошло в 1997-ом. После переоборудования в 2003 году он заступил на службу в Командовании морских перевозок США. В флоте этого подразделения есть и другие судна, которые построили на пределами американской территории. Но Forbes отмечает, что этот корабль - единственный построенный в бывшем СССР.

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В Америке он получил имя капрала Роя Вита, который был награжден медалью за отвагу во время войны во Вьетнаме. 11 августа 1967 года Вит и двое других морских пехотинцев охраняли строительную команду ВМС США во вьетнамской провинции Куангнам. Вит случайно активировал так называемую "прыгучую мину". Она взлетает в воздух, прежде чем взорваться и покрыть большой радиус смертоносной шрапнелью. Он быстро понял, что происходит. Вит успел предупредить других пехотинцев и накрыл мину своим телом. За самопожертвование его посмертно наградили медалью за отвагу.

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