Вполне возможно, говорит эксперт, что США передадут эти танки - выпущенные или находящиеся у них в резерве.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос своего подписчика, появились ли американские танки Abrams в Украине, поскольку тот видел фото этой техники с белым крестом на нашей земле.

"Официально такой информации нет. Думаю, что они появятся в ближайшее время", - отметил эксперт в своем YouTube-канале.

По его словам "Рамштайн-5", скорее всего, предусматривает и поставку танков. И в переданном перечне необходимого вооружения для победы Украины есть и танки.

"Вполне возможно, что США передадут эти танки - выпущенные или находящиеся у них в резерве. Может быть, вам и не показалось, что есть какой-то танк. Прежде чем начать поставки, необходимо отправить сюда какую-то роту, какое-то подразделение, 10 танков, и посмотреть, как они покажут себя в условиях климата и местности Украины", - объяснил Жданов.

Он отметил, что вполне возможно, что на сегодня некоторые американские танки Abrams проходят обкатку в географических и погодных условиях Украины.

Ранее Олег Жданов перечислял, что нужно ВСУ для контрнаступления, кроме гаубиц и реактивных систем HIMARS с дальнобойными ракетами ATACMS.

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