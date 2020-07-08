С кораблями и катерами: в Черном море прошли масштабные учения украинских военных (фоторепортаж)

Военные отработали, кроме того, высадку морского десанта на необорудованное побережье в условиях господства противника в море и воздухе.

В акватории Черного Моря в течение пяти дней проходили обучение военных ВМС ВСУ с участием кораблей, катеров и судов национального флота.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

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Военные отработали элементы боевой подготовки, слаженность подразделений разнородных сил и демонстрацию своего присутствия в Черноморском регионе.

В учениях приняли участие подразделения морской пехоты, морской авиации и тактической авиации Воздушных Сил ВСУ.

Военные отработали, кроме того, высадку морского десанта на необорудованное побережье в условиях господства противника в море и воздухе, ведения минно-заградительных действий, защиту морских коммуникаций, недопущение блокирования пункта базирования и др.

Как сообщал УНИАН, в День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский на борту фрегата «Гетман Сагайдачный» осмотрел прохождения военных кораблей и техники.

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