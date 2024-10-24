Эксперт считает, что Украина может получить даже больше истребитель, чем официально заявили во Франции.

Украина может получить от Франции доработанные истребители Mirage 2000-5F, которые способны стать вероятной заменой бомбардировщикам Су-24. Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина.

Авиаэксперт отметил, что Mirage 2000-5F является истребителем. Тем не менее уже есть информация о том, что их модернизируют под ракеты SCALP.

Романенко поделился, что подготовка пилотов ВСУ проходит не на базе во французском городе Коньяк, где находятся истребители, а в Нанси, где расположена база бомбардировщиков.

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"Mirage 2000D является носителем крылатых ракет SCALP. Вероятнее всего, это будет эскадрилья, которая имеет наибольший боевой опыт", - сказал авиаэксперт.

По словам Романенко, основной целью передачи Mirage 2000-5F Украине является их использование как запасной вариант. Например, если у ВСУ закончатся бомбардировщики Су-24.

"Одним из вероятных сценариев может быть то, что часть самолетов будет расположена за рубежом, например в Польше, Румынии или Словакии. Другая часть будет действовать с территории Украины", - добавил эксперт.

Также Романенко подчеркнул, что заявления о передаче трех Mirage 2000 Украине не совсем являются официальными. Рассматривается план, согласно которому наша страна получит полноценную эскадрилью из 12 самолетов.

Mirage 2000 в Украине - что известно

Mirage 2000 является французским истребителем четвертого поколения, который был разработан в 1970-х годах. Существует множество модификаций модели, а Mirage 2000-5F способен нести управляемые ракеты MICA-EM. Версия Mirage 2000D уже относится к классу ударных истребителей-бомбардировщиков, которая является носителем крылатых ракет SCALP.

Ранее УНИАН писал, что Франция передаст Украине три истребителя Mirage 2000-5 уже в первом квартале 2025 года. Во французской газете La Tribune подчеркнули, что самолеты способны нести, в частности, крылатые ракеты SCALP и бомбы Armement air-sol modulaire.

Кроме того, в Avionslegendaires сообщали, что всего в 2025 году Франция передаст Украине до 20 единиц Mirage 2000-5F. Они могут стать многоцелевыми боевыми самолетами для Воздушных Сил Украины.

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