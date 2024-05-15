В частности упоминается о ядерных объектах на территории КНДР и Ирана.

В США армейский завод боеприпасов, находящийся на юго-востоке Оклахомы, становится шире, чтобы по меньшей мере в три раза увеличить ежемесячное производство крупнейшей в стране неядерной бомбы. Такое оружие часто упоминается в дебатах о потенциальной атаке на ядерные объекты в Иране или Северной Корее, которые глубоко спрятаны в странах, пишет Bloomberg.

"Боеприпас Massive Ordnance Penetrator весом 30 000 фунтов (13,6 тысячи килограммов), известный как бункерный взрыватель, может быть сброшен только со стелс-бомбардировщика B-2. Это гораздо больше, чем неуправляемая взрывчатка весом 2 000 фунтов (чуть меньше килограмма), которую администрация Байдена отложила отправку в Израиль из-за беспокойства жертвами среди гражданского населения в его войне за победу над ХАМАС в Газе", - говорится в материале.

В заявлении ВВС США отметили, что объект, который строится на заводе армейских боеприпасов McAlester площадью 70 квадратных миль (181 квадратный километр), значительно увеличит производство при необходимости.

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В свою очередь представители завода сообщили агентству Bloomberg News, что это позволит производить до шести или, вероятно, до восьми бомб в месяц по сравнению с двумя сейчас.

Работники McAlester заполняют корпус бомб взрывчаткой, загружают боеголовку и запал. В то же время компания Boeing производит хвостовой комплект бомбы, который обеспечивает навигацию.

По словам представителей армии страны, новый цех по сборке бомб на заводе в Оклахоме является "самым современным объектом, который способен поддерживать производство боеприпасов весом от 2000 до 30 000 фунтов, а также предоставлять гибкие возможности смешивания взрывчатых веществ, необходимых для будущих потребностей". Также известно, что строительство планируют завершить в конце весны - начале осени, а церемония открытия запланирована на 30 июля.

"Отдельная программа по испытанию нового "интеллектуального запала большой проникающей способности" для бомбы была приостановлена из-за "проблем с контрактом, которые повлияли на способность конструировать мишени", чтобы оценить усовершенствования", - отметил испытательный офис Пентагона в своей последней оценке программ вооружений.

По словам генерала морской пехоты в отставке, который был главой Центрального командования США, Фрэнка Маккензи, "это очень важное оружие" для Америки, Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

"Оно гарантирует, что мы сможем наносить удары по чрезвычайно хорошо защищенным подземным объектам, где бы они ни находились". (Это оружие - УНИАН) делает значительный вклад в нашу способность достигать сдерживания таких стран, как Иран", - подчеркнул Маккензи.

В Bloomberg отметили, что завод в Оклахоме играет определенную роль в поставках Украине 155-мм снарядов и средств противовоздушной обороны. Несмотря на то, что артиллерийские боеприпасы там не производятся, McAlester является ключевым пунктом хранения, проверки и отгрузки.

"Боеприпасы отправляются по железной дороге длиной более 200 миль (322 километра) до воздушных или морских транзитных пунктов в течение нескольких дней после того, как президент даст разрешение на сокращение американских запасов", - добавили в материале.

Ядерные объекты на территории Ирана и Северной Кореи

Согласно докладу Разведывательного управления Министерства обороны США за 2019 год, Иран имеет самую большую подпольную программу на Ближнем Востоке "по сокрытию и защите критически важной военной и гражданской инфраструктуры по всей стране". Иран уверяет, что его большая ядерная программа предназначена для мирного использования.

Также в отчете за 2021 год разведывательное управление Пентагона сообщило, что подземные объекты КНДР являются "крупнейшими и наиболее укрепленными в мире", тысячи из них "предназначены для того, чтобы выдержать" американские бомбы, разрушающие бункеры.

Оружие для Украины от США

Как писал УНИАН, США рассматривают возможность предоставления Украине батареи Patriot для того, чтобы усилить противовоздушную оборону страны. По данным источников Bloomberg, США рассматривают поставку батареи Patriot вместе с радарами. Также собеседники издания отметили, что союзники из Европы тоже работают над планами прислать Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны.

В свою очередь Госдеп США согласовал срочную продажу Украине трех установок HIMARS. Отмечается, что такая сделка будет составлять около 30 млн долларов. По словам государственного секретаря Энтони Блинкена, существует чрезвычайная ситуация, которая требует "немедленной продажи" Украине необходимого оружия.

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