В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с большим количеством военных средств поражения.
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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Арсенал был размещен в подземном тайнике недалеко от жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района. Оперативники спецслужбы изъяли из схрона 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила - 7,5 килограмма) и более 7 тысяч патронов различного калибра.
Проверяется информация о причастности боевиков пророссийского незаконного вооруженного формирования к обустройству схрона.
Изъятые средства поражения передали группе разминирования для уничтожения.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Мероприятия по выявлению арсенала проводились совместно с Национальной полицией.
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