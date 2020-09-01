Проверяется информация о причастности боевиков пророссийского незаконного вооруженного формирования к обустройству схрона.

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с большим количеством военных средств поражения.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Арсенал был размещен в подземном тайнике недалеко от жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района. Оперативники спецслужбы изъяли из схрона 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила - 7,5 килограмма) и более 7 тысяч патронов различного калибра.

Проверяется информация о причастности боевиков пророссийского незаконного вооруженного формирования к обустройству схрона.

Изъятые средства поражения передали группе разминирования для уничтожения.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Мероприятия по выявлению арсенала проводились совместно с Национальной полицией.

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Автор: Инна Андалицкая