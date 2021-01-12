Минобороны планирует расширить участие ВСУ в оперативной и боевой подготовке НАТО.

В 2021 году планируется расширить участие Вооруженных сил Украины в оперативной и боевой подготовке НАТО.

Об этом сообщает управление связей с общественностью ВСУ.

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По словам заместителя начальника Главного управления доктрин и подготовки ВСУ Игоря Подолян, несколько мероприятий будут ключевыми.

"Это оперативно-стратегический сбор, комплекс командно-штабных учений по всестороннему обеспечению при участии командования Сил логистики, командования Сил поддержки, командования Медицинских сил ВСУ, а также стратегическая командно-штабная тренировка с командованием Объединенных сил", - сказал он.

Подолян отметил, что во всех мероприятиях примут участие представители стран-членов НАТО.

"В 2021 году будем акцентировать усилия на углублении совместимости с НАТО", - отметил он.

Также Подолян сообщил, что впервые при проведении оперативно-стратегического сбора с участием иностранных советников высокого уровня и представителей офиса НАТО в Украине будет проведен "День НАТО".

В Минобороны отметили, что главной целью подготовки ВСУ в этом году является обеспечение готовности органов военного управления, подразделений к выполнению оперативных и боевых задач по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, продолжение перехода на стандарты и процедуры подготовки и применения войск по стандартам НАТО.

Украина-НАТО

Конституцией Украины закреплен стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в НАТО, президентом Украины утверждена Годовая национальная программа под эгидой Украина — НАТО. Особое внимание в программе уделено переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и улучшению взаимосовместимости Вооруженных Сил Украины с вооруженными силами государств — участников Альянса. Одной из целей программы является адаптация и использование стандартов НАТО в сфере обороны в соответствии с политикой НАТО.

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Автор: Надя Пришляк