Количество БТР, которые планируют передать, не называется.

Бельгия, Люксембург и Нидерланды передадут Украине гусеничные бронетранспортеры M113 для усиления Вооруженных сил. Их должны поставить в течение ближайших месяцев.

"Мы подтверждаем нашу неизменную решимость поддерживать Украину в ответ на продолжающуюся неприемлемую российскую агрессию. С самого начала мы объединили наши усилия, чтобы оказать существенную международную поддержку Украине, сейчас и в перспективе. Бельгия, Люксембург и Нидерланды (БЕНИЛЮКС) договорились о совместной финансовой инициативе, чтобы передать отремонтированные M113 из промышленных запасов", – говорится в совместном заявлении министров обороны Бельгии Людивина Дедондера, Нидерландов Кайсы Оллонгрен и Люксембурга Франсуа Бауша.

Отмечается, что Украине поставят бронетранспортерм M113, оснащенные системой вооружения с дистанционным управлением и установкой для пулеметов калибра 7,62 или 12,7 мм в течение ближайших месяцев. В то же время количество БТР, которые планируют передать, не называется. Также Украина получит "пакет запчастей".

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"M113 – это гусеничная машина, используемая многими иностранными державами, и мощный бронетранспортер, используемый для перевозки солдат из одной точки в другую во время боевых действий. Объединяя наши усилия, мы вносим вклад в дальнейшее развертывание бронетехники, в которой нуждаются украинские Вооруженные силы. Эта инициатива будет способствовать существенному и устойчивому укреплению украинских Вооруженных сил", – отмечается в заявлении.

Оружие для Украины: актуальные новости

В ближайшее время в США должны объявить о выделении нового пакета помощи Украине. В него войдут, в частности, средства ПВО VAMPIRE, БпЛА Phoenix Ghost и Switchblade.

В июле Болгария впервые предоставила Украине военную помощь Украине не в режиме "секретно". В пакет вошли 100 единиц бронетехники, преимущественно бронетранспортеры. Отправленную Украине технику в Болгарии надеются заменить американскими образцами.

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