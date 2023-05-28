Аналитик допустил, что "перехват" этих ракет может быть частью российской ИПСО.

Аналитик британского телеканала Sky News Шон Белл ответил на многочисленные заявления России о якобы перехваченных ракетах Storm Shadow. Он призвал относиться к таким утверждениям с осторожностью, поскольку русские неоднократно врали о возможностях своей ПВО.

Телеканал отмечает, что за последние 24 часа российские пропагандисты писали о по меньшей мере двух сбитых Storm Shadow.

"Когда Россия заявляет об этом, мы никогда не можем быть уверены, правда ли это", - сказал Белл. Аналитик добавил, что эти снаряды очень трудно перехватить, хотя и не исключил это.

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Вместе с тем Белл подчеркнул, что то же русские заявляли и по "уничтоженным" HIMARS: "Часть этого может быть частью информационной операции".

В этом контексте Белл также упомянул успешное использование Украиной Patriot, в результате которого был сбит "Кинжал". И это, считает аналитик, очень не понравилось Путину.

"Реальность такова, что мы на самом деле не знаем правды об этом, но один ключ, который мы знаем, заключается в том, что Запад поставляет умное оружие Украине, что дает асимметричное преимущество", - добавил он.

Storm Shadows в Украине - главное

Storm Shadows - это крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности, которые могут нести 450-килограммовую обычную боеголовку на дальность до 300 км. Ракеты предназначены для поражения глубоко укрепленных статических целей.

По сути, Великобритания стала первой страной Запада, которая 11 мая 2023 года официально передала Украине дальнобойные крылатые ракеты дальностью не менее 250 км.

По словам министра обороны Алексея Резникова, все попадания Storm Shadow были результативными: "Из всего количества пусков Storm Shadow, которые уже состоялись, все 100% попадания по целям. 100% на 100%".

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