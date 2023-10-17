Сейчас в Черном море противник имеет шесть надводных ракетоносителей и три подводные лодки, несущие "Калибры".

Мощность всего военного флота РФ на Черном море - это эквивалент одного американского эсминца. Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" подчеркнул историк, исследующий ситуацию на Черном море, Александр Вельможко.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения в Украину корабельная группировка Черноморского флота имела в своем составе в Черном море девять ракетоносителей - пять надводных и четыре подводных. В феврале 2022 года российские корабли достаточно близко подходили к одесскому побережью и наносили по городу артиллерийские удары.

"В начале июня Российская Федерация уже выводила весь свой Черноморский флот в Новороссийск, но затем, в июле, они вернулись в Севастополь, потому что именно там они должны брать на борт ракеты "Калибр" и выходить в море. Но после поражения украинскими ракетами в августе большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону" прямо в доке в Севастополе, россияне были вынуждены вывести корабли в Новороссийск", - рассказал специалист.

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В то же время по его словам, за время полномасштабной войны РФ построила два корабля на заводе в Керчи. Это патрульный корвет "Сергей Котов", который нет серьезного вооружения, но достаточно мощный, мореходный, чтобы выполнять патрульные операции в течение длительного времени в любую погоду. Также оккупанты достроили малый ракетный корабль "Циклон", который способен нести "Калибры".

Сейчас противник в Черном море имеет шесть надводных кораблей ракетоносителей и три подводные лодки, которые несут "Калибры", но в целом мощность этих единиц равна одному эсминцу, которые есть на вооружении в США.

"Сейчас по своему ударному потенциалу весь российский флот на Черном море равен примерно одному американскому эсминцу, а в США их где-то семьдесят... И сейчас весь российский флот на Черном море превратился во флотилию российских канонерок, потому что они патрулируют берега временно оккупированного Крыма и выходят в море только для того, чтобы выпустить ракеты по Украине", - отметил Вельможко.

По его данным, в Севастопольской бухте сейчас могут находиться из новых ударных кораблей РФ только один-два патрульных корвета и неисправные корабли, требующие ремонта. Среди них, предположительно, одна старая субмарина проекта Алроса и лодка "Ростов-на-Дону", все остальные выведены в Новороссийск.

По словам специалиста, после 23 августа украинские защитники практически уничтожили все российские противовоздушные комплексы С-400 во временно оккупированном Крыму.

"Ремонтировать корабли, которые были поражены в доках, нет никакого смысла. Они вновь могут быть поражены при отсутствии надежного ПВО, а его сейчас в Крыму не найти", - добавил Вельможко.

Он напомнил, что в начале марта и в апреле 2022 года украинские защитники били артиллерийским огнем из береговых комплексов по российским кораблям в северо-западной части Черного моря, а после уничтожения крейсера "Москва" высадка десанта на одесское побережье стала для оккупантов невозможной.

Ракетные корабли на вооружении США, что надо знать

Эскадренные миноносцы КРЗ типа "Арли Берк" - тип эскадренных миноносцев КРЗ (с управляемым ракетным оружием) четвертого поколения. Эсминцы строятся по заказу ВМС США с 1988 года.

Название типу было дано по головному кораблю-эсминцу КРЗ "Арли Берк", названному в честь американского адмирала Второй мировой войны Арли Альберта Берка. Первый эскадренный миноносец типа "Арли Берк" был введен в состав Атлантического флота США 4 июля 1991 года.

На май 2010 года эсминец "Арли Берк" является наиболее многосерийным типом боевого надводного корабля с полным водоизмещением более 5 тыс. тонн за всю послевоенную историю флота.

Имеет на борту артиллерийскую установку Mark 45 (боезапас - 680 снарядов), торпедно-минное вооружение, ракетное вооружение - системы "Иджис" на 32 (носовая) и 64 (кормовая) ячейки, от 8 до 56 ракет Томагавк, восемь противокорабельных "Гарпунов" (отсутствуют на эсминцах серии IIA), противолодочный ракетный комплекс, может иметь более 20 ракет RIM-7 Sea Sparrow, зенитное вооружение, пулеметы, вертолеты и т. д.

Другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что армия РФ спрятала свои ракетоносители та оставила в акватории Черного моря лишь один подводный корабль, который способен нести четыре "Калибра".

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