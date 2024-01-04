У компании амбициозные планы.

Британское транснациональное предприятие BAE Systems возобновит производство деталей гаубицы M777 для армии США. Спрос на нее резко вырос из-за войны в Украине, пишет Financial Times.

BAE заявила, что с начала полномасштабной войны в Украине наблюдается резкий рост интереса к этому оружию со стороны стран Европы, Азии и Америки. Они подписали с американской армией первоначальное соглашение на сумму 50 миллионов долларов, детали еще дорабатывают.

Компания заявила, что будет работать с поставщиками в Великобритании и США над производством основных титановых конструкций M777. Первые детали должны поставить в 2025 году. Они ожидают, что в будущем это приведет к заказам самих пушек.

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"Этот шаг является последним примером того, как война и возрождение интереса правительства к укреплению арсеналов возрождают некогда ветхие производственные линии. Эта гаубица, принадлежащая к классу мобильных дальнобойных пушек, доказала свою чрезвычайную эффективность в борьбе с российскими войсками", - отмечает издание.

Отмечается, что на вооружении Сухопутных войск в США, Украине, Америке, Австралии и Индии находится более 1250 M777.

M777 на вооружении ВСУ: что известно

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказывали об использовании M777 на российско-украинской войне. Сообщалась, что гаубица может "рубить" от 5 до 2 выстрелов в минуту в зависимости от интенсивности боевых действий.

Украинские артиллеристы отмечали, что в работе она почти вдвое легче советской пушки "Гиацинт-Б".

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