Корпоратизация «Укроборонпрома» позволит создать в Украине современный оборонный холдинг.
Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев.
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«Корпоратизация «Укроборонпрома» и предприятий концерна позволит создать на 100% современный оборонный холдинг, который принципиально будет отличаться от нынешней модели управления. Для нас это чрезвычайно важно для трансфера технологий, для доступа к международным финансовым рынкам и для создания совместных проектов и программ с нашими международными партнерами», - сказал он.
Также он надеется, что парламент в ближайшее время примет во втором чтении законопроект №3822 «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности», который откроет для оборонно-промышленного комплекса новые возможности.
«Мы ожидаем, что правки не будут токсичными, что законопроект сохранит ту ценностную рамку, которая закладывалась с самого начала. Эта ценностная рамка это, в первую очередь, современная система корпоративного управления государственным оборонным комплексом», - сказал он.
По его словам, этот закон станет отличным предохранителем от коррупционных рисков и прямого политического влияния.
Что этому предшествовало
29 января Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, предусматривающий корпоратизацию государственного концерна «Укроборонпром».
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