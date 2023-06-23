Rheinmetall предлагает еще 60 единиц техники - предприятия уже начали изготовление.

Немецкий производитель оружия Rheinmetall готовится передать украинской армии еще 20 боевых машин пехоты Marder.

Как сообщает Welt, немецкий концерн уже создал график и согласно ему 20 БМП прибудут в Украину этим летом. Всего Украина получит 60 Marder: 40 от Rheinmetall и 20 со складов Бундесвера. Правительство ФРГ покроет расходы на те машины, которые хранятся на складах Бундесвера.

Rheinmetall предлагает еще 60 единиц техники - предприятия уже начали изготовление. Концерн также передаст до начала сентября 40 Marder Греции, которая получит данную технику в рамках "круговых обменов".

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Ранее сообщалось, что Греция может уступить очередь Украине в вопросе ожидания изготовления Marder.

Marder для Украины

В январе 2023 года Германия объявила о передаче Украине БМП Marder. Берлин принял такое решение после того, как канцлер Олаф Шольц провел разговор с президентом США Джо Байденом.

СМИ информировали о том, что до конца июля Украина получит новую партию Marder.

В марте в Украину прибыла первая партия БМП Marder и министр обороны Алексей Резников протестировал эту современную бронетехнику.

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