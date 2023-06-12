"Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления", отметил замминистра иностранных дел Украины.

Украина просит у Германии больше танков Leopard 2. "Украинской армии крайне необходимо гораздо больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники", - заявил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник на фоне потери первых западных танков в ходе контрнаступления ВСУ, сообщает ntv.

По его словам, "каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления".

Мельник уверен, что Бундесвер способен передать больше, чем 18 уже поставленных танков из своих запасов (их насчитывается более 300). Он считает, что нынешнее количество можно было бы "утроить, не ставя под угрозу способность Германии к самообороне".

Также Мельник попросил передать украинской армии "еще 60 боевых машин пехоты Marder".

Подробности боя, в котором ВСУ потеряли Leopard 2 и Bradley

Как писал УНИАН, в сети появилось видео ожесточенного боя на Запорожском направлении фронта, где сейчас продолжается наступление ВСУ. Отмечалось, что во время этого боя украинские бойцы потеряли танк Leopard 2 и несколько БМП Bradley. Вместе с тем, воины помогли друг другу выбраться и спаслись без потерь среди личного состава.

По словам военного эксперта Олега Жданова, российская пропаганда активно тиражирует это видео, преувеличивая потери ВСУ.

А военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему ВСУ не послали в бой танки Т-64 и БМП-1/2/3, а отправили БМП M2 Bradley.