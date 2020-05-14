Казахстан закупается боевыми машинами (фото)
16:33, 14 мая 2020Оружие
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Поставка бронетранспортеров в войска состоится в 2021 году.
Этот тип машин поставляется в казахстанское войско уже в течение 3 лет / informburo.kz
Вооруженные силы Казахстана пополнятся очередной партией бронированных колесных машин «Арлан» отечественного производства.
Об этом сообщает Defense Express.
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Поставка бронетранспортеров в войска состоится в 2021 году. Машины созданы по технологии MRAP – защищены от минного подрыва и атак из засад. Они могут выдержать взрыв противотанковой мины с почти 8 кг тротила.
Главное назначения «Арлан» – ведение разведки. Вес одной машины – 16 т, развивает скорость до 100 км /час.
Этот тип машин поставляется в казахстанские войска уже в течение 3 лет.
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