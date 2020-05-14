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Казахстан закупается боевыми машинами (фото)

16:33, 14 мая 2020
Оружие
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Этот тип машин поставляется в казахстанское войско уже в течение 3 лет / informburo.kz

Об этом сообщает Defense Express.

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Поставка бронетранспортеров в войска состоится в 2021 году. Машины созданы по технологии MRAP – защищены от минного подрыва и атак из засад. Они могут выдержать взрыв противотанковой мины с почти 8 кг тротила.

Главное назначения «Арлан» – ведение разведки. Вес одной машины – 16 т, развивает скорость до 100 км /час.

Этот тип машин поставляется в казахстанские войска уже в течение 3 лет.

Как сообщал УНИАН, в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины начали формировать новые экипажи для будущих патрульных катеров класса Island ("Айленд").

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