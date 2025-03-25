Дрон оснащен торпедами, миниганом, пулеметом, ПЗРК, а также может преодолевать расстояния более 1 000 километров.

Украинские инженеры создали морской беспилотник нового поколения под названием "Катран". Он имеет значительно больше возможностей, чем его предшественники. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, "Катран" является разработкой украинской компании Military Armored Company HUB. "Информация о миссиях с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море", - сообщил министр.

Беспилотник оснащен торпедами, миниганом, пулеметом, переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) и другим оружием. Дрон "спокойно преодолевает" расстояние в более 1 000 километров, наносит удары и выполняет разведывательные миссии.

Видео дня

"Катрану" не нужен отдельный РЭБ, он также имеет встроенную систему автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек, уверяет Федоров.

"Это супертехнология, которая задает новый стандарт ведения войны. Горжусь украинским разработчиками из кластера Brave1 - вы создаете уникальные технологии не только для Украины, но и для мира", - добавил министр.

Оружие - главные новости

Как писал УНИАН, в феврале на выставке Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 представили отечественную крылатую ракету "Трембита". Отмечается, что она способна развивать скорость до 400 км/ч и лететь на расстояние до 200 км.

11 марта стало известно, что в Украине создали дрон, способный нести на себе другие БПЛА. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что система переносит FPV-беспилотники, чтобы те уничтожали цели в тылу врага.

Вас также могут заинтересовать новости: