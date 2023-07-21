Эксперт указал на разные виды кластерных снарядов.

Кассетные боеприпасы, которые США передали Вооруженным силам Украины, точно будут применяться в контрбатарейной борьбе и против российской пехоты на Бахмутском направлении, рассказал военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман.

При этом он подчеркнул, что кассетные боеприпасы в зависимости он начинки могут бить по разным целям.

"Есть разные виды кассетных боеприпасов. Есть боеприпасы, которые взрываются, не долетая до земли. Снаряды, которые взрываются на земле от детонации. Начинка внутри может быть даже противотанковая (можно использовать против тяжелой бронетехники). Это может быть противопехотная фугасная начинка. Это может быть средство для дистанционного разминирования / минирования... ", - объяснил эксперт.

Гетьман опроверг сообщения ряда иностранных СМИ, что ВСУ будут ими бить по фортификационным сооружениям врага: "Укрепления никто не будет разрушать, будет разрушаться личный состав. Очень важно использовать кассетные боеприпасы в контрбатарейной борьбе по артиллерии врага. Они накрывают большую площадь", - добавил военный.

Эксперт подытожил, что ВСУ точно будут использовать кассетные боеприпасы в контрбатарейной борьбе. "(А) на Бахмутском направлении они будут эффективны именно против пехоты врага", - уточнил Гетьман.

Кассетные снаряды уже в Украине - главное

Накануне The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники в украинском правительстве, писала о первом применении кластерных снарядов на поле боя. Позже появились первые кадры, подтверждающие это.

Боеприпасы, по словам собеседников издания, уже применяются на юго-восточном фронте. Вместе с тем ранее Зеленский подчеркнул, что кассетные снаряды, согласно договоренностям со США, будут применяться исключительно на украинской территории и по оккупантам.

США передали Украине кассетные снаряды после многомесячных дискуссий внутри Белого дома и на фоне нехватки обычных артснарядов. Полагается, что кластерные боеприпасы временно удовлетворят потребности ВСУ в интенсивных артдуэлях.

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