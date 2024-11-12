По словам аналитиков, Мадрид заказал 20 Eurofighter еще в 2022 году.

У Украины может появиться еще одна возможность получить больше самолетов благодаря Испании, которая планирует вывести из использования F/A-18. Их постепенный вывод из эксплуатации был запланирован уже давно, так же как и их замена на Eurofighter. В общем речь идет о примерно 80 самолетах, пишет Defense Express.

"Еще в 2022 году Мадрид заказал 20 Eurofighter, которые являются вторым типом истребителя испанских воздушных сил, как раз на замену F/A-18 в рамках программы Halcon I. Эта закупка обошлась в 2,636 млрд евро. А сейчас оборонное ведомство страны на финальной стадии подписания дополнительных 25 самолетов Eurofighter в последней версии Tranche 4+ за примерно 4 млрд евро. Второй заказ под названием Halcon II готовится еще с 2023 года, но сейчас находится на финальной стадии оформления твердого соглашения", - напомнили аналитики.

По словам экспертов, это свидетельствует о том, что Мадрид уже вряд ли изменит свое решение о сроках и объеме вывода F/A-18 из использования, поэтому теперь можно внимательно присмотреться к возможности и целесообразности получения подержанных испанских истребителей.

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"В целом эти самолеты Испания заказала двумя траншами. Первый на 72 самолета был оформлен в 1983 году, которые поступали с 1986 по 1990 год, при этом эти машины были новой постройки с некоторыми компонентами произведенными в Испании. Они направлялись в 12-й и 15-й авиакрылья (авиабазы Торрехон-де-Ардос и Сарагоса), из них потеряно 7 самолетов", - добавили в Defense Express.

В то же время в 1994 году Испания заказала дополнительные подержанные 24 F/A-18, которые начали усиливать воздушные силы страны с 1995 года и были направлены в 46-й авиакрыло (авиабаза Лас-Пальмас на Канарах). Из них было потеряно четыре, однако в летном состоянии есть только примерно 15. Именно эти самолеты должны заменить 20 Eurofighter по программе Halcon I. По словам аналитиков, первые поставки новых самолетов запланированы с 2026 года.

"И стоит добавить, что за время эксплуатации парк испанских F/A-18 проходил модернизацию. 46 самолетов в 90-х прошло обновление эквивалентное F/A-18C/D и имеют отдельный испанский индекс EF-18A+. А в 2000-х годах часть машин получила следующую модернизацию, имеющую отдельный испанский индекс EF-18M, которая шире предыдущей. Также в испанские машины интегрированы немецкие ракеты "воздух-воздух" IRIS-T и крылатые ракеты Taurus", - подчеркнули эксперты.

Однако аналитики отмечают, что все упирается во время, ведь известный график получения Испанией Eurofighter является таким:

2026: 3;

2027: 5;

2028: 6;

2029: 4;

2030: 2.

"Относительно программы Halcon II с еще 25 Eurofighter, то они должны частично заменить закупленные в 80-х годах самолеты EF-18M, эксплуатируемые 12-м авиакрылом. Срок поставки очевидно станет известным позже, но дело в том, что определенный срок эксплуатации EF-18M - до 2035 года. Поэтому очевидно их поставки будут приходиться уже на начало 30-х", - добавили в Defense Express.

Поэтому несмотря на то, что Испания действительно выводит из эксплуатации F/A-18, рассчитывать на их получение в краткосрочной перспективе вряд ли возможно, считают аналитики.

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