По убеждению министра, помогая Москве, Тегеран прежде всего думает о своих собственных интересах, а не о том, "как бы еще помочь России".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в мировой дипломатии, происходящей вокруг Ирана, Тегеран находится в выгодной позиции касательно отношений с разными странами.

По мнению министра, Иран помогает России исключительно из собственной выгоды, сказал он в интервью украинскому Forbes.

Кулеба прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что Россия начинает переговоры с Ираном о поставках ей ракет и "реактивных" Shahed'ов.

Видео дня

"Не секрет, что Россия хочет получить от Ирана ракеты. Западные страны пытаются это предотвратить, поэтому вокруг Ирана происходит "очень активная дипломатия", - сказал он.

Министр ответил на вопрос, кто побеждает в этих переговорах – Россия или Запад.

"Ситуация шаткая. И для России, и для нас. Иран здесь в выгодной позиции. Они чувствуют, что у них в руках есть актив, которым они могут оперировать в отношениях с разными игроками", - добавил Кулеба.

По убеждению министра, помогая Москве, Тегеран прежде всего думает о своих собственных интересах, а не о том, "как бы еще помочь России".

Помощь России от Ирана - детали

Британская разведка рассказала об углублении партнерства Российской Федерации и Ирана после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании ссылаясь на данные разведки. "Партнерство России с Ираном укрепилось в последние годы, почти наверняка ускорившись благодаря вторжению России в Украину. Международная изоляция заставила Россию переориентировать ее внешнеполитические усилия в направлении ранее менее желательных партнерств для получения дипломатической, экономической и военной поддержки", - говорится в сводке.

Вас также могут заинтересовать новости: