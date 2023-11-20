Американский министр отметила, что Украина полностью зависит от помощи, которую предоставляют партнеры – в том числе и США.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что предоставление финансовой и военной помощи Украине – в национальных интересах Соединенных Штатов. Она подчеркнула на важности поддержки как Украины, так и Израиля.

Об этом чиновница сказала в эфире телеканала CNBC, говоря о перспективах поданного президентом США Джо Байденом запроса на $106 млрд финансирования. Министр отметила, что не может прогнозировать сроки одобрения этой помощи в Конгрессе, однако выразила надежду, что это случится.

"Чрезвычайно важно, чтобы эта помощь была предоставлена Украине и Израилю. Мы не можем допустить, чтобы Украина проиграла битву на внутреннем фронте, потому что ей не хватило денег на содержание учителей или первых служб реагирования в то время, когда она смело воюет на поле боя", – подчеркнула Йеллен.

Американский министр отметила, что Украина "полностью зависит от этой помощи". Она также напомнила, что европейские партнеры предоставляют 50 млрд евро помощи Украине в течение следующих четырех лет. В свою очередь МВФ предоставляет $15 млрд, и "им нужно, чтобы мы внесли свой вклад в это, чтобы это было пакетом".

Йеллен добавила, что если позволить российскому диктатору Владимиру Путину выиграть в Украине, его следующей целью может стать один из союзников США по НАТО.

"Это критический приоритет для президента, критический приоритет для национальной безопасности нашей страны", – отметила министр финансов США.

Помощь Украине от США

В США уже несколько недель не могут одобрить финансирование для Украины. 20 октября президент США подал запрос на выделение более 100 млрд долларов, где заложены средства на помощь Украине, Израилю, Тайваню и другие расходы. Львиная доля этих средств – около 60 млрд – предусмотрены именно на поддержку Украины. Однако запрос до сих пор не одобрили.

Недавно Конгресс США принял временный бюджет страны, где снова не были предусмотрены деньги для поддержки Украины. Ряд СМИ писал, что одобрить финансирование законодатели могут в период до Рождества (25 декабря). В противном случае, вопрос снова "зависнет" из-за праздников.

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