Эти комплексы могли бы разместить на западе Украины.

Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что для безопасности его страны было бы лучше, если бы Германия передала системы противовоздушной обороны Patriot не Польше, а Украине.

Как он отметил в интервью "Польскому радио", это его личное мнение. Но передача Украине этих комплексов позволила бы более эффективно сбивать российские ракеты.

"Предложение, безусловно, интересное. Хочу отметить, что я высказываю здесь свое личное мнение, но считаю, что для безопасности Польши было бы лучше всего, если бы немцы передали эту технику украинцам, обучили украинские экипажи, с условием, что батареи были бы развернуты на западе Украины. Тогда это позволило бы, возможно, более эффективно, чем с С-300, сбивать вражеские ракеты", – пояснил Качиньский.

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По его мнению, такой шаг обезопасил бы Польшу от таких событий, как в Пшеводуве, где упала ракета.

"В то же время, если бы россияне решили напасть на нас, это также было бы для нас защитой. Я бы считал такое решение оптимальным и оно покажет, что немцы делают реальное изменение отношения, а не определенный акт пропагандистского характера", – подчеркнул Качиньский.

Передача Польше комплексов Patriot: что известно

Германия предложила передать Польше систему противоракетной обороны Patriot чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство. Это произошло после инцидента с падением ракеты в польском селе Пшеводув неподалеку от границы с Украиной.

Позже стало известно, что Польша согласилась на передачу этих ЗРК.

Решение Германии передать Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot прокомментировал и военный эксперт Роман Свитан. Полковник ВСУ считает, что эта система ПВО одновременно прикроет и польское, и украинское небо.

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