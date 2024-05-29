Михаил Подоляк отметил, что на данный момент войска РФ имеют абсолютное преимущество в снарядах, ракетах и прочем.

Российские войска пытаются захватить как можно больше украинской территории, чтобы заставить союзников Киева согласиться на замораживание войны. Оружие США начало поступать на поле боя, но потребуются недели постепенного наращивания, чтобы достичь критических объемов.

"На данный момент российские войска имеют абсолютное преимущество в снарядах, ракетах и т. д. Они будут пытаться давить вдоль линии фронта, чтобы продвинуться вперед. А затем они могут попытаться заставить проукраинскую коалицию принять неприемлемые условия: "Давайте заморозим конфликт, мы останемся на месте - или в противном случае будем продолжать убивать", - цитирует советник руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка издание Bloomberg.

По его словам, Киеву нужно не менее 60 западных истребителей, чтобы прикрыть линию фронта, а с учетом протяженности линии соприкосновения и интенсивности боев 100-120 таких самолетов были бы "оптимальными".

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Украинские летчики находятся на завершающих этапах подготовки истребителей, напомнил он, добавив, что если Киев получит все, что необходимо, то военные вернут себе инициативу.

Кроме того, Подоляк заявил, что Украине необходимо получить разрешение на нанесение ударов по российской территории вблизи границы и получить обещанные самолеты для эффективной обороны.

"Нам нужно покончить с доминированием российской тактической авиации, иначе эта оборонительная война будет очень сложной, потому что Россия будет просто засыпать бомбами районы, расположенные близко к полю боя", - подытожил советник главы ОПУ.

Истребители для Украины - последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно как минимум 120-130 самолетов, чтобы противостоять России в небе. По его словам, оккупанты используют 300 самолетов на территории Украины.

При этом в СМИ появилась информация, что Швеция приостанавливает планы по отправке истребителей Gripen в Украину. Министр обороны Швеции заявил, что это необходимо, чтобы дать возможность ввести в действие истребители F-16.

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