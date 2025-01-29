Специальный боезаряд содержит взрывчатку и металлические пули из стали и вольфрама.

Компания Insta (Финляндия) вместе с украинскими специалистами разработали новый дрон, который получил название Steel Eagle - "Стальной Орел". По словам специалистов, у него увеличенный радиус действия и он стреляет пулями.

Как пишет Yle, по данным Ассоциации оборонной и аэрокосмической промышленности Финляндии (PIA), более десяти финских оборонных компаний тесно сотрудничают с украинскими партнерами.

Одной из таких компаний является Insta - высокотехнологичное предприятие и стратегический партнер Сил обороны. Говорится, на мероприятии SecD Day в Хельсинки она представит новый беспилотник, который уже запущен в производство, а сейчас существуют тестовые версии. Беспилотник получил название Steel Eagle ER extended range, что означает "стальной орел" с расширенным радиусом действия.

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По словам специалистов, война в Украине стала ключевым фактором в разработке этого продукта для боевых условий.

"Если ты работаешь только в Финляндии, ты не можешь понять, каким должно быть устройство. В Украине идет война, и именно поэтому продукт был разработан для фронтовых условий", - рассказал директор по продажам и маркетингу оборонного бизнес-подразделения компании Insta Тууре Лехторанта.

Новый дрон оснащен пропеллером, разработанным украинскими партнерами, системой управления через радиосигнал и функцией релеирования, позволяющей передавать данные. Также он имеет очки для пилота с режимом "первого лица", что обеспечивает полный обзор с перспективы беспилотника.

В Финляндии создан специальный боезаряд для этого дрона, содержащий взрывчатку и металлические пули из стали и вольфрама. Как объясняется, вольфрам - один из самых прочных металлов, который ранее использовался в производстве, например, ламп накаливания. Благодаря своим свойствам он стал важным материалом в оборонной промышленности.

"Пули способны пробить крышу обычного или легкобронированного автомобиля с высоты нескольких десятков метров. На самом деле заряд дрона предназначен для уничтожения пехоты. Если бы солдаты находились на территории размером с футбольное поле, трех дронов с такими зарядами хватило бы, чтобы убить или ранить их", - говорится в статье.

Также отмечается, что новый дрон имеет большой радиус действия, устойчив к препятствиям и может иметь быстрый жизненный цикл.

Авторы пишут, что Украина демонстрирует инновационные подходы к использованию дронов. Она смогла удерживать контроль над Черным морем без традиционного флота, применяя морские беспилотники. Кроме того, украинцы модифицировали коммерческие дроны, превращая их в ударные или разведывательные средства. Благодаря этому удается наносить удары по объектам в глубоком тылу России.

В начале войны Украина, например, активно использовала турецкие Bayraktar, которые в то время казались универсальным оружием. Однако впоследствии Россия адаптировала свою систему ПВО, что снизило эффективность этих беспилотников.

В то же время РФ быстро разработала собственные ударные дроны, сначала применяя иранские модели, а затем начав собственное производство аналогичной техники. Сейчас российские войска атакуют Украину массированными роями дронов, которые насчитывают более сотни единиц.

Стремительное развитие беспилотных технологий требует гибкости. Производство дронов должно быть локализованным и адаптивным к изменениям на поле боя. Лехторанта отметил:

"Некоторые решения устарели, и их нужно быстро менять. Это вызов для утверждения оружия в западных странах, поскольку эти процессы медленные".

Речь идет о том, что оккупанты получили боевой опыт в войне против Украины, что может быть использовано в будущем против Запада. Именно поэтому европейские государства и их партнеры стремятся сотрудничать с украинцами, чтобы получить знания и навыки, необходимые для противодействия таким угрозам.

Новая подводная лодка США

Напомним, военный обозреватель Дэвид Акс считает, что американский флот может сделать ставку на безэкипажные подводные лодки в потенциальном противостоянии с Китаем в западной части Тихого океана.

В частности речь идет о новой роботизированной подводной лодке Orca производства компании Boeing. Этот аппарат длиной 25 метров предназначен в первую очередь для незаметного минирования акватории.

Если эта начальная концепция будет одобрена, ВМС США могут приобрести десятки таких автономных подводных лодок в ближайшие годы, тратя по 50 миллионов долларов на каждую.

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