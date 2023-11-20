DroneHunter F700 работает на основе искусственного интеллекта, уточнил Рябых.

Американская компания Fortem Technologies адаптировала дроны, которые могут уничтожать беспилотники Shahed-136, активно используемые Россией для атак по украинским городам. Эти "птички" уже есть у украинских защитников.

"Американский беспилотник DroneHunter F700 уже находится на вооружении ВСУ длительное время и хорошо зарекомендовал себя. Речь идет о Госпогранслужбе, где их ставят на защиту наших воздушных рубежей и границ. Беспилотник работает просто и разрабатывался в рамках антидроновой борьбы в военных условиях. Ключевым обновлением, которое получил DroneHunter F700, стала его повышенная устойчивость к российским средствам РЭБ, которые создают существенные проблемы для наших беспилотников", – рассказал в эфире "Эспрессо" военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Военный эксперт отметил, что дроны адаптировали под то, чтобы они ловили Shahed-136, а их вес составляет около 200 кг. Американский DroneHunter F700 работает на основе искусственного интеллекта.

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"Нужно задать сектор, где есть угроза, и они автоматически взлетают, выбирая цель и тактику. DroneHunter F700 вооружен сеткой, которая блокирует работу двигателя с винтом. После чего цель падает на землю", – резюмировал Рябых.

Оружие для противодействия "Шахедам"

В Саудовской Аравии похвастались лазерной системой Silent Hunter, которая сбила 100% дронов-камикадзе Shahed. Лазерная система Silent Hunter китайского производства стоит 100 миллионов долларов.

Над аналогичными технологиями работают и другие страны. Что касается Украины, то потенциал для создания такого "ловца" дронов есть, однако не хватает элементной базы.

Отметим, что сейчас основными средствами противодействия "Шахедам" во время российских атак в Украине являются средства ПВО, а также мобильные группы.

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