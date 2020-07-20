Тактическая боевая машина «Дозор-Б» от «Укроборонпрома» принята на вооружение ВСУ

Машина создана как многоцелевое защищенное транспортное средство для перевозки личного состава, вооружения и военного оборудования массой до 2 тонн.

Тактическая боевая колесная машина «Дозор-Б», разработанная специалистами «Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А. Морозова», которое входит в состав ГК «Укроборонпром», принята на вооружение Вооруженных сил Украины.

Как сообщила сегодня пресс-служба предприятия, соответствующий приказ Министерства обороны Украины №245 был издан 3 июля.

По словам генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичюса, «Дозор-Б» входит в линейку бронированной техники концерна, которая была принята на вооружение ВСУ после начала войны на востоке Украины.

«Первая партия «Дозоров» прошла испытания непосредственно на фронте еще в 2016 году. После этого машину доработали и улучшили, провели подконтрольную эксплуатацию с положительными результатами. И вот наконец «Дозор-Б» принят на вооружение, что позволяет начать подготовку к её серийному производству. Также принятие на вооружение повышает экспортный потенциал этой бронемашины», - заявил Абромавичус.

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Директор «Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А. Морозова» Яков Мормило рассказал, что «Дозор-Б» конструировали в Харькове, а изготавливали во Львове.

«Специалисты ХКБМ постоянно улучшали характеристики этой машины, учитывая замечания и предложения, высказанные в ходе проведения государственных испытаний и подконтрольной эксплуатации. Все это делалось на деньги предприятия. Мы изготовили новые узлы для «Дозора», которые с положительными результатами прошли все стендовые и ходовые испытания. Последние изменения в рабочую конструкторскую документацию мы внесли в 2020 году. То есть, «Дозор-Б» - это очень современный образец боевой машины. Мы благодарны всем соисполнителям, команде Министерства обороны Украины, Центрального бронетанкового управления и Генерального штаба ВСУ за проделанную работу и сотрудничество, в результате которого «Дозор-Б» был принят на вооружение», - отметил Мормило.

По его словам, теперь ХКБМ приступил к подготовке производства для изготовления на собственных мощностях первого образца «Дозор-Б». После проведения квалификационных испытаний харьковское предприятие, как и Львовский бронетанковый завод, сможет самостоятельно серийно изготавливать «Дозоры».

***Тактическая боевая колесная машина «Дозор-Б» - полноприводная бронированная машина с колесной формулой 4х4. Создана как многоцелевое защищенное транспортное средство для перевозки личного состава, вооружения и военного оборудования массой до 2 тонн. Машина предназначена для использования в подразделениях сухопутных войск, военной полиции, разведывательных и тыловых подразделениях. В зависимости от назначения предполагается различное исполнение при производстве: бронетранспортер, санитарная, командно-штабная, разведывательно-дозорная и другие специальные машины. Характеристики ТБКМ «Дозор-Б» изложены в инфокарте на сайте концерна.

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