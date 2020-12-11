Танковые подразделения тренировались выходить в определенный район для проведения практических действий.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил танковые подразделения ВСУ провели учебные маневры по ведению оборонительного боя.

Читайте такжеУкраинские военные тренировались отбивать врага с моря (фоторепортаж)Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook. «В районе проведения операции Объединенных сил прошли тренировки танковых подразделений с выходом в указанный район для проведения практических действий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что занятия проходили с целью поддержания обученности личного состава в ведении активных действий и быстрого маневра при ведении оборонительного боя.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 10 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров