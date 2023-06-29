Энтони Блинкен заявил, что ряд государств рассматривают варианты, как нарастить долгосрочный потенциал обороны Украины.

Украине на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля представят "прочный" пакет поддержки, который будет состоять из политической и практической сторон. Партнеры Киева планируют помочь нарастить долгосрочный потенциал сдерживания и обороны.

"Есть две вещи, которые я считаю важными. Во-первых, вы увидите на саммите НАТО очень прочный пакет для Украины, политический и практический", - заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в беседе с президентом Совета по международным отношениям Ричардом Хаассом.

В то же время в Вашингтоне не раскрыли детали нового пакета. Также он отметил, что ряд государств "смотрят... что мы можем сделать с тем... чтобы должно помочь Украине нарастить свой долгосрочный потенциал сдерживания и обороны".

Видео дня

Саммит НАТО в Вильнюсе - главные новости

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что саммите НАТО, который запланирован на 11-12 июля, Украина хотела бы получить приглашение в Альянс "с открытой датой". При этом Киев обсуждает с партнерами получение более срочных гарантий безопасности.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может рассчитывать на долгосрочные гарантии безопасности, но не на членство в НАТО, поэтому саммит Альянса в Вильнюсе будет посвящен вопросам поддержки Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: