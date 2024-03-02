Особенность такого бронежилета заключается в том, что при контакте с водой специальный модуль реагирует, и бронежилет срабатывает как спасательный.

Министерство обороны Украины начало испытания специальных модульных бронежилетов для нужд Военно-Морских Сил и инженерных войск ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что особенность такого бронежилета заключается в том, что при контакте с водой специальный модуль реагирует, и бронежилет срабатывает как спасательный.

"В Минобороны поступил запрос на разработку такого специального модуля для бронежилетов. Главная задача - уберечь жизнь военнослужащих на воде. Ведь мы понимаем, какой вес на себе носит боец, особенно, когда речь идет о спецназовцах", - отметил заместитель министра обороны Виталий Половенко.

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По его словам, новый плавучий модуль разрабатывает Центральное управление развития сопровождения материального обеспечения ВСУ. К его созданию привлекли как иностранных, так и отечественных разработчиков.

Планируется, что такие модули можно будет использовать на всех утвержденных моделях бронежилетов ВСУ.

"Сейчас несколько образцов таких "плавучих бронежилетов" мы передали в части для испытаний. Если этот этап будет успешным, мы начнем лабораторные испытания", - сказал Половенко.

Минобороны сертифицировало первый бронежилет для женщин военных - подробности

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны сертифицировало первый бронежилет для военнослужащих. Изогнутая бронеплита, суженные плечи, расширенный низ - такие конструктивные особенности имеет первый сертифицированный в Украине бронежилет для женщин-военных.

Бронежилет - украинского производства, его разработала компания "Украинская броня". Образец утвердили после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний бронежилет доработали с учетом строения женского тела. "Женский" вариант для удобства предусматривает изогнутую наружу бронеплиту. По остальным параметрам бронежилет, вес которого составляет от 10,5 килограммов в зависимости от размера и комплектации, не отличается от утвержденного ранее общевойскового бронежилета.

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