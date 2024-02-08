Это может быть выгодно как для Украины, так и для Британии.

Общественная организация "Mission Ukraine" предложила британскому правительству передать Украине конфискованные у незаконных беженцев лодки, пишет Newsweek.

"Украина отчаянно нуждается в лодках, чтобы не отставать от восточного берега и спасти жизни бойцов, которые борются с переправой через одну из самых широких рек Европы, также известную как Днепр", – пишет издание.

Со ссылкой на благотворительную организацию "Mission Ukraine", журналисты предлагают передать Киеву конфискованные суда, которыми пользовались мигранты, чтобы незаконно попасть в Британию. По словам благотворительной организации, эти лодки лежат на складских помещениях и на их содержание тратят значительные средства.

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"Мы готовы финансировать расходы на транспортировку. Мы хотим сэкономить деньги налогоплательщиков Великобритании, отказавшись от хранения и переработки этих лодок, мы буквально пытаемся сделать это беспроигрышным для всех", - сказал Newsweek соучредитель "Mission Ukraine" Алекс Кругляк.

Впрочем, правительство Британии на запрос журналистов ответило, что страна не хочет отдавать Киеву "опасные" лодки. Имеется в виду их состояние. Впрочем, в благотворительной организации пояснили, что часть лодок пригодны для плавания. А те, что не пригодны, могут быть полезны в виде запчастей для ремонта других судов. Сами лодки, по мнению волонтеров, могут использоваться для эвакуации раненых украинских бойцов на левом берегу Херсонской области.

"Поскольку Украина уже использует все имеющиеся в ее распоряжении лодки, использование лодок для мигрантов для медицинской эвакуации освобождает более прочные суда для перевозки военного оборудования", – сказал Мартин Блэкуэлл, еще один британский волонтер, совершивший более десятка поездок в Украину.

Украинский плацдарм на левом берегу: главные новости

Как сообщал УНИАН, на днях руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что войска РФ отказываются штурмовать украинский плацдарм на юге. По ее словам, Москва на этом направлении "наскребает" войска, чтобы штурмовать Крынки хотя бы раз в сутки.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что для российских оккупантов Крынки Херсонской области является очень неудобной локацией. Это, по его словам, это приводит к тому, что поступательно оккупанты, не способные противодействовать расширению плацдарма, начинают терять новые участки.

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