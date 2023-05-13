Высокий представитель Евросоюза подчеркивает, что ЕС должен ускорить поставки боеприпасов в Украину.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Украина нуждается не менее 1 тысячи артиллерийских боеприпасов в день только в районе Бахмута.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в рамках проведения неформальной встречи министров иностранных дел ЕС и Индо-Тихоокеанского министерского форума в Стокгольме.

Высокий представитель ЕС рассказал, что сегодня на неформальной встрече глав МИД министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о требовании к Евросоюзу о предоставлении большей поддержки.

Видео дня

"Конечно, мы должны ускорить поддержку", - сказал Боррель.

"В районе Бахмута, где продолжают боевые действия, Украина должна осуществлять примерно одну тысячу артиллерийских выстрелов в день", - подчеркнул Боррель и добавил, что такое количество выстрелов необходимо для ответа на огневую мощность России в условиях интенсивных боевых действий.

Боррель сказал, что в районе Бахмута происходят систематические бомбардировки.

Он добавил, что Евросоюз обеспечивает Украину боеприпасами, но настроен ускорить поставки боеприпасов.

"Поскольку пока Россия продолжает атаковать, Украина должна обороняться. И это было требование, которое Кулеба презентовал министрам", - добавил Боррель.

Украинское контрнаступление - поддержка партнеров

Как сообщал УНИАН, сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что международным партнерам Украины стоит задуматься над тем, сделали ли они достаточно, чтобы контрнаступление ВСУ было успешным.

Тем временем стало известно, что накануне контрнаступления Германия готовится "усилить" армию Украины самым масштабным пакетом оружия.

В "военный пакет", вероятно, войдут 30 танков Leopard 1, 4 системы ПВО IRIS-t-SLM (их дополнят 12 пусковыми установками IRIS-T-SLS и сотнями управляемых ракет системы), 20 БМП Marder, 18 колесных гаубиц, не менее 200 БПЛА для ведения разведки, 100 бронемашин и около 100 машин для логистической поддержки.

Вас также могут заинтересовать новости: